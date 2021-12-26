У Полтавській області від отруєння чадним газом загинули троє людей. Інцидент стався ввечері в суботу, 25 грудня, у селі Скороходове в квартирі на другому поверсі двоповерхівки.

За інформацією рятувальників, інцидент стався о 20:15. Його причиною, ймовірно, стала несправність газового котла. Тіла загиблих направили до бюро судово-медичних експертиз.

Згодом рятувальники Полтавщини повідомили про те, що їх викликали сусіди загиблих. За їхніми словами, ті не виходили з квартири впродовж двох днів і не відчиняли двері. Тому рятувальників викликали для аварійного відчинення дверей.

«Рятувальники за допомогою ручного шанцевого інструменту оперативно відчинили двері до помешкання та потрапили всередину. У квартирі виявили 65-річного чоловіка та жінок 63-х та 83-х років без ознак життя», – сказано в повідомленні.

Як повідомляв ZAXID.NET, у листопаді на Вінниччині від отруєння чадним газом загинула багатодітна сім’я – четверо дітей та двоє дорослих.

Як утворюється чадний газ і в чому його небезпека

Чадний газ – газ, який утворюється внаслідок неповного згоряння палива. Так буває, коли процес горіння відбувається в умовах нестачі кисню. До прикладу, в приміщенні погано працює вентиляція або забиті димарі. Також у димових або вентиляційних каналах може утворюватися зворотна тяга у вітряну погоду. Внаслідок цього приплив кисню до полум’я занадто малий для повного окиснення вуглецю.

Якщо під час горіння кисню достатньо, вуглець окиснюється повністю і утворюється вуглекислий газ, який є менш небезпечним. Чадний газ не має кольору та запаху, тому його називають «тихим убивцею».

Перебування протягом двох годин у приміщенні з концентрацією чадного газу понад 0,1% призводить до втрати свідомості. Після цього людина може швидко померти. Втрата свідомості супроводжується знесиленням, тому людина може не врятуватися, навіть якщо помітить отруєння. Інколи смерть може настати за два-три тижні після отруєння.

Механізм отруєння чадним газом пов’язаний з процесом транспортування кисню. Після вдихання чадний газ потрапляє у кров. Там він зв’язується з гемоглобіном, і таким чином утворюється карбоксигемоглобін. За нормальних умов гемоглобін зв’язується з киснем та переносить його до клітин організму. Під час отруєння гемоглобін не може переносити кисень, тому починається кисневе голодування організму.