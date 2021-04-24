Внаслідок удару автомобіль Audi злетів у кювет та загорівся

На Хмельниччині у результаті зіткнення мікроавтобуса та легковика загинуло двоє людей. Про це «Суспільному» розповіла прес-служба Нацполіції Хмельницької області.

Аварія сталася 24 квітня близько 15 години на автодорозі Н-03 сполученням «Житомир – Чернівці», поблизу села Скаржинці.

«За попередньою інформацією, 45-річний житель села Перегінка, керуючи автомобілем Audi-80, допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter 416 під керуванням 35-річного жителя міста Хмельницького. Внаслідок удару автомобіль Audi злетів у кювет та загорівся», – повідомили у поліції.

У результаті зіткнення двоє пасажирів Audi –13-річний хлопець та 47-річна жінка, загинули на місці події. Водій Audi отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Хмельницької обласної лікарні, стан його здоров’я лікарі оцінюють як середньої важкості.

Водій Mercedes та пасажир від госпіталізації відмовились.

На місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють усі обставини події.