У Харкові водій на смерть збив поліцейського, який переходив дорогу на червоне світло
після збиття поліцейського автомобіль протягнув його по дорозі ще близько 50 метрів
Увечері п’ятниці, 9 квітня, у Харкові 28-річний водій автомобіля Audi на смерть збив поліцейського, який переходив дорогу на червоне світло світлофора.
ДТП сталася пізно увечері на вулиці Південнопроектній в Основ’янському районі Харкова. Як повідомила обласна поліція, правоохоронець був у цивільному одязі і на момент ДТП перебував поза службою.
Як повідомили «Вартові Еспресо», після збиття поліцейського автомобіль протягнув його по дорозі ще близько 50 метрів.
Імені загиблого правоохоронця у поліції не повідомили.
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