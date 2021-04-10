Увечері п’ятниці, 9 квітня, у Харкові 28-річний водій автомобіля Audi на смерть збив поліцейського, який переходив дорогу на червоне світло світлофора.

ДТП сталася пізно увечері на вулиці Південнопроектній в Основ’янському районі Харкова. Як повідомила обласна поліція, правоохоронець був у цивільному одязі і на момент ДТП перебував поза службою.

Як повідомили «Вартові Еспресо», після збиття поліцейського автомобіль протягнув його по дорозі ще близько 50 метрів.

Імені загиблого правоохоронця у поліції не повідомили.