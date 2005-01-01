Двоє підлітків на Сокальщині викрали автомобіль 20-річного львів’янина

У 20-річного львів'янина, який приїхав до знайомих в одне з сіл Сокальського району, двоє підлітків викрали автомобіль. Про це повідомила прес-служба Нацполіціїу Львівській області.

Подія трапилась 20 грудня. До Сокальського ВП і заявою звернувся 20-річний львів’янин. Чоловік повідомив, що в одному із сіл району, куди він приїхав у гості до знайомих, викрали його автомобіль ВАЗ-21013.

Як попередньо встановили правоохоронці, до вчинення злочину причетні 18-річний та 15-річний місцеві мешканці. Автомобіль виявлено та повернуто заявникові.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Скоєння цього злочину карається штрафом від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або ж позбавленням волі на той самий строк.