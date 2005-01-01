Інспекторка патрульної поліції Львова самотужки затримала 36-річного злодія

Інспекторка патрульної поліції Львова Зоряна Голдик

Львівська патрульна Зоряна Голдик, прямуючи на службу, самотужки затримала підозрюваного в крадіжці з проникненням. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Львова.

Подія трапилась у п’ятницю, 22 грудня, ввечері. «Близько 19:00 патрульна 2 батальйону, йдучи на службу вулицею Жемчужникова, почула крики чоловіка: «Тримайте злодія». Інспекторка Зоряна Годлик, керуючись ст.12 (Безперервне виконання своїх службових обов’язків) ЗУ «Про Національну поліцію», негайно відреагувала і затримала особу», – йдеться у повідомленні патрульних.

Фото прес-служби патрульної поліції Львова

За словами заявника, затриманий вчинив крадіжку з його комірки. На місце події патрульна викликала своїх колег та слідчо-оперативну групу. При 36-річному чоловікові виявили два електроінструменти. Замок в приміщення комірки був пошкоджений.

Потерпілий написав заяву. Підозрюваного помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому загрожує кримінальна відповідальність за крадіжку із проникненням. Санкція передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років.