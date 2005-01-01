На Самбірщині знайшли зловмисника, який вчинив розбійний напад на студентку

У Самбірському районі Львівської області правоохоронці встановили особу зловмисника, який вчинив розбійний напад на 18-річну студентку. Йому обирають запобіжний захід. Про це повідомила прес-служба Нацполіції у Львівській області.

Інформація про напад до Самбірського ВП надійшла 20 грудня. «Студентка одного із навчальних закладів міста повідомила, що неподалік села Бабина невідомий чоловік заволодів її майном. Погрожуючи фізичною розправою, зловмисник примусив потерпілу зняти та віддати йому золоті сережки, золотий ланцюжок зірвав з шиї сам, після чого забрав з кишені куртки дівчини мобільний телефон та 300 грн», – йдеться у повідомленні поліції.

Працівники поліції встановили, що до вчинення злочину причетний раніше неодноразово судимий 36-річний мешканець Самбора. Речові докази у нього вилучено.

Його дії кваліфікували за ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Наразі вирішують питання про обрання зловмисникові міри запобіжного заходу.