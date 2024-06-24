Контрафактні сигарети збували через логістині компанії, а гроші з продажу перераховували на різні банківські рахунки

На Прикарпатті судитимуть двох місцевих мешканців за продаж контрафактних сигарет та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах. За допомогою сервісів логістичних компаній прикарпатці продавали підроблені сигарети по всій Україні, отримавши від їх реалізації понад 16 млн грн.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 24 червня, двоє жителів регіону налагодили схему з продажу незаконно виготовлених сигарет у 2021 році. Товар збували через логістичні компанії по всій території України.

Гроші з продажу обвинувачені легалізували, знімаючи їх готівкою в касах банків чи перераховуючи на інші банківські рахунки. Щоб замаскувати їх незаконне походження та уникнути фінансового контролю, вони оформляли банківські картки у різних установах на своїх родичів та знайомих.

«Упродовж 2021 року спільники реалізували незаконно виготовлені підакцизні товари на понад 16 млн грн. Під час досудового розслідування за клопотанням прокурорів суд наклав арешт на майно і кошти обвинувачених на понад 2,2 млн грн», – розповіли у прокуратурі, зазначивши, що вже скерували справу до суду.

За незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, у великих розмірах прикарпатцям загрожує до 7 років ув’язнення.