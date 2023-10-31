Із самостійно вирощеного тютюну виробляли сигарети і продавали великими партіями

Поліція Івано-Франківської області викрила приватні тютюнові цехи, в яких вилучили продукції на мільйон гривень. Їх організували четверо мешканців Снятинського району віком від 31 до 52 років на території власних домогосподарств.

«У трьох теплицях, загальною площею понад 1000 м2, вирощували тютюн, з якого надалі виготовляли цигарки. Збували гуртовими партіями за допомогою мережі одного із поштових перевізників і безпосередньо з власних помешкань», – повідомили 31 жовтня у депаратменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Під час обшуків на виробництві, на складах та вдома в організаторів слідчі вилучили 3,2 тонни тютюну, 18 500 гільз цигарок, пристрої для виготовлення підакцизних товарів.

Поліція готує підозру усім учасникам незаконного бізнесу.