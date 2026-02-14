Віталій Мандзин став найкращим серед українців у біатлонному спринті

На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився сьомий змагальний день, в якому за медалі змагались у біатлоні, ковзанярському спорті, лижних перегонах, скелетоні, сноуборі і фігурному катанні.

Українські спортсмени надалі залишаються без нагород. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 13 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.

У лижних перегонах серед чоловіків (з роздільним стартом на 10 км вільним стилем) переміг норвежець Йоханнес Клебо. Для нього це золото стало вже третім на нинішній Олімпіаді і восьмим в кар'єрі. Другим став француз Матес Делож, а топ-3 замкнув ще один норвежець, ексбіатлоніст Айнар Хедегарт. Україну в цій гонці представляли два спортсмени – Олександр Лісогор і Дмитро Драгун. Вони посіли 61-ше і 72-ге місця зі 113 учасників відповідно.

У біатлонному спринті першим на фініш приїхав француз Кантен Фійон-Майє, завоювавши вже четверте золото Олімпіад в кар'єрі. Срібло та бронза у доробку норвежців Ветле Шостада Крістіансена та Стурла Легрейда. Найкращий результат серед українців показав Віталій Мандзин, посівши 24-те місце (+1:47.4). Дмитро Підручний – 27-й (+1:54.8), Богдан Борковський та Антон Дудченко – поза топ-60.

У жіночому сноуборді золото завоювала австралійка Джозі Бафф. У великому фіналі чотирьох вона випередила олімпійську чемпіонку-2014 Єву Адамчикову. Бронза у доробку італійки Мікели Мойолі, яка брала золото на Іграх-2018.

На найдовшій для ковзанярів дистанції у 10 000 м тріумфував 19-річний представник Чехії Методей Їлек. Другим фінішував натуралізований росіянин Володимир Семирунний, який представляв Польщу, а третім став нідерландець Йорріт Бергсма.

У скелетоні чемпіоном за підсумками 4-х заїздів став британець Метт Вестон, який здобув перше в кар'єрі золото Олімпіади. Срібло і бронза у німців Акселя Юнга та Крістофера Гротхера (олімпійського чемпіона Ігор-2022 в Пекіні). Україну у цій дисципліні мав представляти Владислав Гераскевич. якого МОК дискваліфікував за бажання виступати у «шоломі пам’яті».

Український фігурист Кирило Марсак після особистого рекорду в короткій програмі змагався у програмі довільній. На жаль після падіння він опустився в протоколі за межі топ-15 і завершив виступи 19-м. Це найкращий результат України за 24 роки у чоловічому катанні. Сенсаційним чемпіоном став представник Казахстану Міхаїл Шайдоров. Ілля Малінін, головний претендент на золото двічі впав у довільній програмі і посів підсумкове місце 8-ме місце.Срібло та бронзу вибороли представник Японії – Юма Кагіяма та Шуну Сато.

Медальний залік продовжує впевнено очолювати збірна Норвегії. Італійці йдуть другими, а топ-3 замикає США.

Медальний залік Олімпіади станом на 13 лютого

№ Країна Золото Срібло Бронза Усього 1 Норвегія 8 3 7 18 2 Італія 6 3 9 18 3 США 4 7 3 14 4 Франція 4 5 1 10 5 Німеччина 4 4 3 11 6 Швеція 4 3 1 8 7 Швейцарія 4 1 2 7 8 Австрія 3 6 3 12 9 Японія 3 3 8 14 10 Нідерланди 3 3 1 7 11 Чехія 2 2 0 4 12 Австралія 2 1 0 3 13 Південна Корея 1 1 2 4 14 Словенія 1 1 0 2 15 Великобританія 1 0 0 1 15 Казахстан 1 0 0 1 17 Канада 0 3 4 7 18 Китай 0 2 2 4 19 Польща 0 2 0 2 20 Нова Зеландія 0 1 1 2 21 Латвія 0 1 0 1 22 Болгарія 0 0 2 2 23 Бельгія 0 0 1 1 23 Фінліндія 0 0 1 1 Україна 0 0 0 0

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).