Найкращий результат України за 24 роки: медальний залік Олімпіади-2026 станом на 13 лютого
Фігурист Кирило Марсак достроково завершив виступи на дебютній для себе Олімпіаді
На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився сьомий змагальний день, в якому за медалі змагались у біатлоні, ковзанярському спорті, лижних перегонах, скелетоні, сноуборі і фігурному катанні.
Українські спортсмени надалі залишаються без нагород. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 13 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.
У лижних перегонах серед чоловіків (з роздільним стартом на 10 км вільним стилем) переміг норвежець Йоханнес Клебо. Для нього це золото стало вже третім на нинішній Олімпіаді і восьмим в кар'єрі. Другим став француз Матес Делож, а топ-3 замкнув ще один норвежець, ексбіатлоніст Айнар Хедегарт. Україну в цій гонці представляли два спортсмени – Олександр Лісогор і Дмитро Драгун. Вони посіли 61-ше і 72-ге місця зі 113 учасників відповідно.
У біатлонному спринті першим на фініш приїхав француз Кантен Фійон-Майє, завоювавши вже четверте золото Олімпіад в кар'єрі. Срібло та бронза у доробку норвежців Ветле Шостада Крістіансена та Стурла Легрейда. Найкращий результат серед українців показав Віталій Мандзин, посівши 24-те місце (+1:47.4). Дмитро Підручний – 27-й (+1:54.8), Богдан Борковський та Антон Дудченко – поза топ-60.
У жіночому сноуборді золото завоювала австралійка Джозі Бафф. У великому фіналі чотирьох вона випередила олімпійську чемпіонку-2014 Єву Адамчикову. Бронза у доробку італійки Мікели Мойолі, яка брала золото на Іграх-2018.
На найдовшій для ковзанярів дистанції у 10 000 м тріумфував 19-річний представник Чехії Методей Їлек. Другим фінішував натуралізований росіянин Володимир Семирунний, який представляв Польщу, а третім став нідерландець Йорріт Бергсма.
У скелетоні чемпіоном за підсумками 4-х заїздів став британець Метт Вестон, який здобув перше в кар'єрі золото Олімпіади. Срібло і бронза у німців Акселя Юнга та Крістофера Гротхера (олімпійського чемпіона Ігор-2022 в Пекіні). Україну у цій дисципліні мав представляти Владислав Гераскевич. якого МОК дискваліфікував за бажання виступати у «шоломі пам’яті».
Український фігурист Кирило Марсак після особистого рекорду в короткій програмі змагався у програмі довільній. На жаль після падіння він опустився в протоколі за межі топ-15 і завершив виступи 19-м. Це найкращий результат України за 24 роки у чоловічому катанні. Сенсаційним чемпіоном став представник Казахстану Міхаїл Шайдоров. Ілля Малінін, головний претендент на золото двічі впав у довільній програмі і посів підсумкове місце 8-ме місце.Срібло та бронзу вибороли представник Японії – Юма Кагіяма та Шуну Сато.
Медальний залік продовжує впевнено очолювати збірна Норвегії. Італійці йдуть другими, а топ-3 замикає США.
Медальний залік Олімпіади станом на 13 лютого
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Усього
|1
|Норвегія
|8
|3
|7
|18
|2
|Італія
|6
|3
|9
|18
|3
|США
|4
|7
|3
|14
|4
|Франція
|4
|5
|1
|10
|5
|Німеччина
|4
|4
|3
|11
|6
|Швеція
|4
|3
|1
|8
|7
|Швейцарія
|4
|1
|2
|7
|8
|Австрія
|3
|6
|3
|12
|9
|Японія
|3
|3
|8
|14
|10
|Нідерланди
|3
|3
|1
|7
|11
|Чехія
|2
|2
|0
|4
|12
|Австралія
|2
|1
|0
|3
|13
|Південна Корея
|1
|1
|2
|4
|14
|Словенія
|1
|1
|0
|2
|15
|Великобританія
|1
|0
|0
|1
|15
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|17
|Канада
|0
|3
|4
|7
|18
|Китай
|0
|2
|2
|4
|19
|Польща
|0
|2
|0
|2
|20
|Нова Зеландія
|0
|1
|1
|2
|21
|Латвія
|0
|1
|0
|1
|22
|Болгарія
|0
|0
|2
|2
|23
|Бельгія
|0
|0
|1
|1
|23
|Фінліндія
|0
|0
|1
|1
|Україна
|0
|0
|0
|0
Де дивитися Олімпіаду-2026
В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт»;
- «Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).
Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).
