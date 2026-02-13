Міжнародний олімпійський комітет виставив на продаж в офіційному онлайн-магазині футболки із зображенням Олімпійських ігор 1936 року, які пройшли у нацистській Німеччині. Також на сайті можна купити футболки з російської Олімпіади 2014 року.

12 лютого телеканал ВВС повідомив, що офіційний сайт МОК продає футболки з колекції «Спадщина», яка відзначає стилі з усіх видань Олімпіад. Серед них є футболка з дизайном Берлінських Олімпійських ігор 1936 року, які нацисти використовували для своєї пропаганди.

Футболка з нацистським плакатом на сайті МОК

Видання Bild повідомило, що в Німеччині розкритикували МОК та закликали припинити продаж цих футболок. Втім, комітет відмовився знімати їх з продажу.

«Ми зробили колекцію олімпійської спадщини доступною для громадськості, яка відзначає 130 років олімпійського мистецтва та дизайну. У цій серії представлені емблеми, піктограми, плакати та талісмани з усіх видань Олімпійських ігор», – заявив речник МОК.

Водночас речник комітету заявив, що сторичний контекст Берлінських ігор був пояснений в Олімпійському музеї в Лозанні. Також він додав, що МОК виготовив та продав лише обмежену кількість футболок. 12 лютого на сайті МОК ішлося, що футболки відсутні на складі, а вже 13 лютого сувеніри з нацистським плакатом зникли з сайту.

Зазначимо, на сайті МОК також продає одяг із символікою російських Олімпійських ігор, які пройшли у 2014 році в Сочі. Того ж років Росія розпочала збройну агресію на Донбасі та окупувала Крим.

У колекції «Спадщина» представлені мотиви Ігор в Афінах, Римі, Лос-Анджелесі, Сеулі, Сіднеї та інших містах. У МОК повідомили, що «кожні Ігри відображають унікальний час та унікальне місце в історії, коли світ збирався разом, щоб прославити людяність».

Додамо, це вже не перший скандал з МОК на Зимових Олімпійських іграх. Напередодні комітет дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який вийшов на трек у шоломі з фото вбитих Росією українських спортсменів. МОК заборонив використовувати йому шолом, а згодом усунули від участі в Олімпіаді, хоч Гераскевич не виходив на змагання.

Рішення МОК різко розкритикували МЗС, президент України та низка українських й іноземних спортсменів. Зокрема, олімпійська санкарка зі Львова Олена Смага розмістила напис «Remembrance is not a violation» (англ. «Памʼять – не порушення») на рукавичці. Також із написом «Be brave like Ukraine» та цитатою Ліни Костенко вийшли фристайлістка Катерина Коцар та шорттрекіст Олег Гандей. До слова, МОК також заборонила їм мати написи на шоломах.