Пікап розірвало навпіл і зім'яло під вантажівкою

На Хмельниччині в ДТП з вантажівкою загинули двоє військовослужбовців. Аварія сталася близько 18:45 26 березня неподалік села Климківці Гвардійської громади. На дорозі Тернопіль – Хмельницький не розминулися вантажний автомобіль MAN та пікап Mitsubishi L 200, повідомили ZAXID.NET в поліції.

За 20 кілометрів від Хмельницького на трасі не розминулися легковий автомобіль Mitsubishi L 200, в якому перебували військовослужбовці, і вантажівка компанії «Екосфера». На місце ДТП очевидці викликали правоохоронців та швидку допомогу. Медики лише констатували смерть двох чоловіків.

За інформацією ZAXID.NET, поліцейські встановили, що водій пікапа виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з фурою. Удар був дуже сильний, вантажівка зчавила легкове авто і наїхала на нього зверху. Багажник пікапа відірвало, також вирвало шасі з колесами Mitsubishi L 200.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людей). Справу передали на розслідування в Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону.