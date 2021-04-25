Одна з вантажівок внаслідок зіткнення перетворилася в купу брухту

У неділю, 25 квітня, в Немирівському районі Вінницької області внаслідок зіткнення вантажних автомобілів загинули двоє людей. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

За даними правоохоронців, 25 квітня близько 00.30 год на автошляху Немирів-Гайсин поблизу села Зарудинці сталося лобове зіткнення вантажних автомобілів Mercedes і DAF, який виїхав на смугу зустрічного руху.

Одна з вантажівок внаслідок зіткнення перетворилася в купу брухту, а інша – злетіла в кювет.

«У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій Mercedes, мешканець Чернівецької області, та керманич DAF з Одещини. Також травмувався пасажир Mercedes», – зазначили у поліції.

Відкрито кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, наразі слідчі встановлюють всі обставини та причини аварії.