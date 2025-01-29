Нападниці вдарили в обличчя майстра виробничого навчання та побили двох методистів, які намагалися заступитися за колег

Свалявський районний суд визнав Аніту Каналош та Ганну Горій винними у хуліганстві. За побиття працівника та двох вчителів Свалявського професійного будівельного ліцею закарпаткам призначили по 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Вирок винесли 22 січня. Йдеться про інцидент, який стався у Свалявському ліцеї у листопаді 2024 року. Аніта Каналош та Ганна Горій розбили скло на вхідних дверях і увірвалися в один з кабінетів на третьому поверсі. Там нападниці вдарили в обличчя майстра виробничого навчання та побили двох методистів, які намагалися заступитися за колег.

6 грудня 2024 року закарпатки уклали з прокурором угоду про визнання винуватості, а потерпілі зазначили, що не мають претензій до обвинувачених. Як наслідок, суддя Наталія Жиганська визнала Аніту Каналош та Ганну Горій винними у хуліганстві і призначила їм по 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.