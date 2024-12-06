Палії до місця вчинення злочинів приїжджали на велосипедах

СБУ та Нацполіція затримали двох паліїв, які на замовлення РФ вчиняли підпали на Закарпатті. 43-річний та 46-річний раніше судимі закарпатці підпалили будівлю сільради у Мукачівському районі та вежу мобільного зв’язку. Затриманим загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 5 грудня, на двох мешканців Мукачівщини у Telegram вийшли російські спецслужби і замовили диверсії для дестабілізації обстановки на території регіону. Закарпатці повинні були самостійно знайти об’єкти для підпалів, а після вчинення злочинів – відправити відеозвіт російським кураторам.

«Під прицілом ворога опинилася одна з сільських рад на Мукачівщині. У ніч на 2 грудня один з молодиків підпалив будівлю легкозаймистою сумішшю. Через це двері та вікно сільради були пошкоджені вогнем. Також підпалювачі спробували пошкодити вогнем генератор, що живить базову станцію одного з операторів стільникового зв’язку», – інформують в СБУ.

Паліїв затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. За інформацією поліції Закарпатської області, ними виявилися 43-річний та 46-річний раніше судимі закарпатці. Останній нещодавно вийшов з-під варти за торгівлю наркотиками, внісши визначену судом заставу. За умисне знищення або пошкодження майна, шляхом підпалу, затриманим загрожує до 10 років ув’язнення.