Двоє закарпатців на замовлення РФ підпалили будівлю сільради та вежу мобільного зв’язку
Затриманим загрожує до 10 років ув’язнення
До теми
СБУ та Нацполіція затримали двох паліїв, які на замовлення РФ вчиняли підпали на Закарпатті. 43-річний та 46-річний раніше судимі закарпатці підпалили будівлю сільради у Мукачівському районі та вежу мобільного зв’язку. Затриманим загрожує до 10 років ув’язнення.
Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 5 грудня, на двох мешканців Мукачівщини у Telegram вийшли російські спецслужби і замовили диверсії для дестабілізації обстановки на території регіону. Закарпатці повинні були самостійно знайти об’єкти для підпалів, а після вчинення злочинів – відправити відеозвіт російським кураторам.
«Під прицілом ворога опинилася одна з сільських рад на Мукачівщині. У ніч на 2 грудня один з молодиків підпалив будівлю легкозаймистою сумішшю. Через це двері та вікно сільради були пошкоджені вогнем. Також підпалювачі спробували пошкодити вогнем генератор, що живить базову станцію одного з операторів стільникового зв’язку», – інформують в СБУ.
Паліїв затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. За інформацією поліції Закарпатської області, ними виявилися 43-річний та 46-річний раніше судимі закарпатці. Останній нещодавно вийшов з-під варти за торгівлю наркотиками, внісши визначену судом заставу. За умисне знищення або пошкодження майна, шляхом підпалу, затриманим загрожує до 10 років ув’язнення.