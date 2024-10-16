Чоловіки вивезли дитину в ліс і з погрозами вимагали повернути нібито вкрадені гроші

Тячівський районний суд визнав винними місцевих мешканців Миколу Плиску та Василя Кошілку у незаконному позбавленні волі. За викрадення 12-річного хлопця їм призначили 3 роки ув’язнення, однак реальний термін покарання замінили на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 11 жовтня, подія сталася за годину до півночі 18 березня на території АЗС «WOG» у селі Нересниця. Микола Плиска та Василь Кушілка підійшли до дитини, яка сиділа на альтанці, і, затягнувши її у Ford Ranger, відвезли у ліс на околиці села Ганичі Тячівського району.

Там вони з погрозами вимагали в 12-річного хлопчика повернути їм нібито вкрадені гроші. Після дзвінка з поліції неповнолітнього відпустили.

Під час судового засідання закарпатці визнали свою вину і попросили суворо їх не карати. Суд також врахував, що обвинувачені раніше не були судимі, не стоять на обліку у психіатра та нарколога, а дитина та її представник не мають до них претензій і просять призначити покарання, не пов’язане з позбавленням волі.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Мирослава Стецюк визнала Миколу Плиску та Василя Кошілку винними у незаконному позбавленні волі і призначила їм 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.