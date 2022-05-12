Нагороду Джамалі вручила бізнес-лідерка, меценатка Едріенн Аршт

Джамала отримала «Нагороду за визначне лідерство артиста» від Атлантичної ради США (the Atlantic Council), повідомив «Укрінформ» з посиланням на Instagram співачки. Премія присуджується видатним діячам політики, бізнесу та культури, які відстоюють цінності трансатлантичних відносин і формують спільне глобальне майбутнє.

Нагороду за боротьбу за захист української культури та самобутності під час російського вторгнення Джамалі вручили у Вашингтоні. Вручила нагороду співачці бізнес-лідерка, меценатка, віце-голова Атлантичної ради Едріенн Аршт.

«Я прийняла нагороду від імені всіх українських артистів, що використовують cвій голос, аби розказати про злочини, що вчиняються Росією в Україні. Щодня доносять правду і підсилюють підтримку нашої країни, оберігають нашу культуру та демонструють її унікальність. Це наша спільна боротьба й наші спільні маленькі перемоги», – написала Джамала у своєму Instagram у четвер, 12 травня.

За її словами, це важливий і масштабний захід, до якого долучаються найвпливовіші люди світу: чинні на колишні глави держав, посли, бізнесмени, відомі артисти та журналісти топових медіа.

Фото з Instagram Джамали

Окрім Джамали спеціальною нагородою за визначну хоробрість і безстрашність Атлантична рада відзначила український народ. Під час онлайн-включення президент Володимир Зеленський подякував за відзнаку та згадав хоробрих українців, які жертвували своїм життям задля майбутнього України, вшанувавши їхню пам’ять хвилиною мовчання.