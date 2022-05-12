Джамала отримала престижну премію від Атлантичної ради США
Співачка отримала «Нагороду за визначне лідерство артиста»
Джамала отримала «Нагороду за визначне лідерство артиста» від Атлантичної ради США (the Atlantic Council), повідомив «Укрінформ» з посиланням на Instagram співачки. Премія присуджується видатним діячам політики, бізнесу та культури, які відстоюють цінності трансатлантичних відносин і формують спільне глобальне майбутнє.
Нагороду за боротьбу за захист української культури та самобутності під час російського вторгнення Джамалі вручили у Вашингтоні. Вручила нагороду співачці бізнес-лідерка, меценатка, віце-голова Атлантичної ради Едріенн Аршт.
«Я прийняла нагороду від імені всіх українських артистів, що використовують cвій голос, аби розказати про злочини, що вчиняються Росією в Україні. Щодня доносять правду і підсилюють підтримку нашої країни, оберігають нашу культуру та демонструють її унікальність. Це наша спільна боротьба й наші спільні маленькі перемоги», – написала Джамала у своєму Instagram у четвер, 12 травня.
За її словами, це важливий і масштабний захід, до якого долучаються найвпливовіші люди світу: чинні на колишні глави держав, посли, бізнесмени, відомі артисти та журналісти топових медіа.
Фото з Instagram Джамали
Окрім Джамали спеціальною нагородою за визначну хоробрість і безстрашність Атлантична рада відзначила український народ. Під час онлайн-включення президент Володимир Зеленський подякував за відзнаку та згадав хоробрих українців, які жертвували своїм життям задля майбутнього України, вшанувавши їхню пам’ять хвилиною мовчання.