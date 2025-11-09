Новак Джокович став найстаршим переможцем турніру ATP в історії тенісу
Легендарний спортсмен здобув 101 титул у карʼєрі
Серб Новак Джокович став найстаршим тенісистом, що здобув титул, повідомляє офіційний сайт ATP. У фіналі турніру ATP 250 в Афінах він у трьох сетах здолав італійця Лоренцо Музетті, здобувши свій 101-й титул у кар'єрі.
Завдяки цій перемозі Джокович у віці 38 років і 5 місяців побив віковий рекорд, ставши найстаршим володарем титулу турніру ATP в новітній історії тенісу.
Сербський спортсмен перевершив рекорд чоловіка Еліни Світоліної Гаеля Монфіса на один місяць.
Нагадаємо, найстаршим переможцем змагань ATP усіх часів залишається австралієць Кен Роузволл, який здобув перемогу в Гонконзі у 1977 році у віці 43 років.
Найстарші тенісисти в новітній історії, що перемагали у фіналах ATP (з 1990 року):
- Новак Джокович (Сербія) – 38 років 5 місяців (Афіни, 2025)
- Гаель Монфіс (Франція) – 38 років 4 місяці (Окленд, 2025)
- Роджер Федерер (Швейцарія) – 38 років 2 місяці (Базель, 2019)
- Новак Джокович (Сербія) – 38 років (Женева, 2025)
- Роджер Федерер (Швейцарія) – 37 років 10 місяців (Галле, 2019)
До слова, після перемоги на турнірі в Афінах Джокович оголосив, що знімається з Підсумкового турніру-2025 через травму. Місце Новака на ATP Finals посів перший запасний – Лоренцо Музетті.
