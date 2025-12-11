Цей проєкт може стати першою англомовною екранізацією роману «Майстер і Маргарита»

Голлівудський актор і продюсер Джонні Депп планує випустити першу англомовну екранізацію роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Крім цього, він може зіграти в майбутньому фільмі головну роль. Про це пише Variety.

Стрічку за романом Булгакова анонсували на Міжнародному кінофестивалі Червоного моря в Саудівській Аравії. Очікується, що зйомки розпочнуть наприкінці 2026 року. Творці фільму додають, що роман Булгакова «залишається надзвичайно актуальним і сьогодні та є позачасовим нагадуванням про силу мистецтва кидати виклик, освітлювати та витримувати».

Спільно з Деппом екранізацію «Майстера і Маргарити» продюсуватимуть Світлана Мігунова-Далі та Грейс Ло. Зараз Мігунова-Далі та Ло судяться з торговим агентом Luminosity Pictures щодо російськомовної екранізації «Майстра і Маргарити» режисера Михайла Локшина, яка з’явилася у 2024 році. Режисер звинувачує двох продюсерок у блокуванні показів фільму в кінотеатрах США.

Роман «Майстер і Маргарита» вважається одним із найвідоміших романів Михайла Булгакова. Автор народився в Києві, але більшість творчого часу працював у Москві.

Нагадаємо, після тривалої перерви 62-річний актор Джонні Депп отримав головну роль у новій екранізації оповідання Чарлза Дікенса «Різдвяна пісня».