Джордж Расселл на Mercedes вже вдруге лідирує у сезоні

У неділю, 28 червня, відбулися перегони Формули-1 у рамках Гран-прі Австрії. На заїзді лідирував пілот Mercedes Джордж Расселл. Це вже його друга перемога у сезоні.

Першим з результатом 1:11.832 фінішував Джордж Расселл, який стартував з поулу. Друге місце посів Макс Ферстаппен на Red Bull, а третє – Андреа Кімі Антонеллі.

Результати гонки Гран-прі Австрії

Льюїс Гамільтон, який тріумфував під час попередніх перегонів, фінішував лише пʼятим та опустився в загальному заліку на третє місце.

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За результатами загального заліку, у трійці лідерів опинилися:

Андреа Кімі Антонеллі (Mercedes) – 171 Джордж Расселл (Mercedes) – 131 Льюїс Хемілтон (Ferrari) – 125

Нагадаємо, 14 червня Гран-прі Іспанії виграв Льюїс Гамільтон з Ferrari. Для 7-разового чемпіона цей тріумф став першим з Гран-прі Бельгії 2024.