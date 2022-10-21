Джорджа Мелоні стане першою жінкою-премʼєр-міністеркою Італії

У п'ятницю, 21 жовтня, Джорджа Мелоні прийняла мандат прем'єр-міністра. Також вона назвала кандидатури на ключові посади майбутнього уряду. Урочисте складання присяги має відбутися у суботу, 22 жовтня, о 10:00 (11:00 за київським часом).

За інформацією Reuters, Джорджа Мелоні погодилася сформувати наступний уряд Італії. Про це заявив офіційний представник президента.

«Джорджа Мелоні прийняла мандат і представила свій список міністрів», – заявив журналістам представник президента Уго Зампетті після зустрічі Мелоні з президентом у Квірінальському палаці.

Таким чином, Мелоні стане першою жінкою-премʼєр-міністеркою Італії.

Фото Reuters

Зокрема, відомо, що ключові посади займуть:

міністр закордонних справ — представник «Вперед, Італіє!» Антоніо Таяні. Із 2017 по 2019 рік він був президентом Європарламенту;

міністр оборони — співзасновник «Братів Італії» Гвідо Кросетто — ;

міністр внутрішніх справ — представник «Ліги» та екс-префект Рима Маттео П'янтедозі.

Новий уряд буде офіційно приведений до присяги в суботу вранці, після чого він має отримати вотум довіри в обох палатах парламенту, засідання якого заплановане на наступний тиждень.

Зазначимо, що у кінці вересня партія «Брати Італії» здобула перемогу на парламентських виборах. Тоді президент Володимир Зеленський привітав лідерку партії Джорджу Мелоні з перемогою. Вона запевнила, що Італія підтримуватиме Україну у боротьбі за свободу її народу.