Майбутня прем’єр-міністерка Італії пообіцяла підтримувати Україну
Джорджа Мелоні закликала українців залишатися сильними і зберігати свою непохитну віру
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Лідерка партії «Брати Італії», яка перемогла на парламентських виборах у цій країні Джорджа Мелоні запевнила президента Володимира Зеленського у продовженні підтримки України на тлі російської агресії. Про це Мелоні повідомила у Твіттері у відповідь на привітання з перемогою від українського президента.
«Шановний Володимире Зеленський, Ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку у справі свободи українського народу. Залишайтесь сильними і зберігайте свою непохитну віру», – написала Мелоні.
Як повідомляв ZAXID.NET, за даними екзитполів, на виборах до парламенту Італії перемагає права коаліція, яка набрала від 41% до 45% голосів. Партія Мелоні «Брати Італії» має репутацію неофашистів і створить коаліцію з іншими популістськими і проросійськими партіями «Ліга Півночі» чи «Вперед, Італіє». Тому були певні застереження щодо курсу нового італійського уряду.
Президент України Володимир Зеленський привітав Джорджу Мелоні та її політичну силу з перемогою на виборах до італійського парламенту.
«Вітаємо Джорджу Мелоні та її політичну силу з перемогою на виборах. Цінуємо сталу підтримку України з боку Італії в боротьбі з російською агресією. Розраховуємо на плідну співпрацю з новим італійським урядом», – написав він.