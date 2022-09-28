Джорджа Мелоні дала зрозуміти, що попри зміну влади в Італії підтримку України буде збережено

Лідерка партії «Брати Італії», яка перемогла на парламентських виборах у цій країні Джорджа Мелоні запевнила президента Володимира Зеленського у продовженні підтримки України на тлі російської агресії. Про це Мелоні повідомила у Твіттері у відповідь на привітання з перемогою від українського президента.

«Шановний Володимире Зеленський, Ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку у справі свободи українського народу. Залишайтесь сильними і зберігайте свою непохитну віру», – написала Мелоні.

Dear @ZelenskyyUa, you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast! — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) September 27, 2022

Як повідомляв ZAXID.NET, за даними екзитполів, на виборах до парламенту Італії перемагає права коаліція, яка набрала від 41% до 45% голосів. Партія Мелоні «Брати Італії» має репутацію неофашистів і створить коаліцію з іншими популістськими і проросійськими партіями «Ліга Півночі» чи «Вперед, Італіє». Тому були певні застереження щодо курсу нового італійського уряду.

Президент України Володимир Зеленський привітав Джорджу Мелоні та її політичну силу з перемогою на виборах до італійського парламенту.

«Вітаємо Джорджу Мелоні та її політичну силу з перемогою на виборах. Цінуємо сталу підтримку України з боку Італії в боротьбі з російською агресією. Розраховуємо на плідну співпрацю з новим італійським урядом», – написав він.