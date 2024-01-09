Джулія Гарнер у серіалі «Озарк»

Джулія Гарнер («Озарк», «Вигадана Анна») зіграє у горорі «Людина-вовк» Лі Воннелла, одного із творців «Пили». Вона виконає роль матері, чию родину тероризує жахливий хижак. У майбутньому фільмі, крім Гарнер, має з’явитись Крістофер Ебботт («Бідолахи»). Спочатку цю роль мав зіграти Раян Ґослінг («Барбі»), але він вибув із проекту. Причини творці «Людини-вовка» не озвучують.

Для Лі Воннелла, який зарекомендував себе як сценарист, це буде четвертий режисерський проект. Раніше він зняв «Астрал 3», «Апгрейд» та «Людину-невидимку».

29-річна Джулія Гарнер народилася й виросла в Нью-Йорку в сім’ї емігрантів з Ізраїлю. Майбутня акторка росла в мистецькій родині (мати була успішною актрисою в Ізраїлі, батько – художник), і вже в 17 років зіграла свою першу роль у незалежному фільмі «Марта, Марсі Мей, Марлен», де дебютантка знімалася з Сарою Полсон та Елізабет Олсон.