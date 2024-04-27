Вишня, черешня, слива та інші дерева порадують гарним урожаєм уже цього сезону

Якщо вишня, черешня, сливи та інші плодові дерева погано плодоносять, не поспішайте підгодовувати їх хімічним добривом. Можна використати просте, але дуже ефективне органічне добриво, про яке детальніше розповідає Ukr.Media.

Бажано вносити його під час цвітіння або трохи пізніше. У 10 л води розведіть 1 л банку, повну золи. Це основне харчування для плодових дерев. А щоб усі елементи краще засвоювалися, додайте 9% оцет. 1 склянки (200 мл) буде достатньо.

Залиште розчин настоявся протягом 30 хвилин. Потім рясно пролийте всі плодові дерева. На 1 дерево потрібно від 1 до 3 відер, залежно від віку.

Підживлення дуже просте, але ефект видно відразу. Вишня, черешня, слива та інші дерева порадують гарним урожаєм уже цього сезону.