Навесні гарний час для посадки нових кущиків

Полуниця досить примхлива при вирощуванні. Щоб ягід було більше, важливо не пропускати підживлення. Раніше ми вже розповідали про добриво, яке варто внести на самому початку вегетації в кінці березня. Іншого доволі простого підживлення полуниця потребує у квітні, розповідає Ukr.Media.

Внесіть добриво в другій половині квітня після того, як з'являться перші листочки. У цей час культурі особливо потрібен азот. Для цього необхідно зробити настій з коров'яку.

Як зробити підгодівлю для полуниці:

Візьміть дві склянки коров'яку і одну склянку сульфату амонію. Інгредієнти розведіть в десяти літрах води. Під кожен кущ вносьте приблизно літр отриманого розчину.

Також нагадаємо, що навесні полуниця потребує й іншого догляду – обрізки кущів, просапування ділянки, профілактичних обробок, поливу та мульчування. Крім того, навесні гарний час для посадки нових кущиків.