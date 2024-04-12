Яке підживлення обов’язково потрібне полуниці у квітні: урожай збиратимете відрами
Полуниця досить примхлива при вирощуванні. Щоб ягід було більше, важливо не пропускати підживлення. Раніше ми вже розповідали про добриво, яке варто внести на самому початку вегетації в кінці березня. Іншого доволі простого підживлення полуниця потребує у квітні, розповідає Ukr.Media.
Внесіть добриво в другій половині квітня після того, як з'являться перші листочки. У цей час культурі особливо потрібен азот. Для цього необхідно зробити настій з коров'яку.
Як зробити підгодівлю для полуниці:
- Візьміть дві склянки коров'яку і одну склянку сульфату амонію.
- Інгредієнти розведіть в десяти літрах води.
- Під кожен кущ вносьте приблизно літр отриманого розчину.
Також нагадаємо, що навесні полуниця потребує й іншого догляду – обрізки кущів, просапування ділянки, профілактичних обробок, поливу та мульчування. Крім того, навесні гарний час для посадки нових кущиків.