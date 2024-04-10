Під кроною дерева можна створити красиву клумбу

Пристовбурні кола дерев переважно заростають бур’янами, бо ми навіть не можемо уявити, що там, у тіні, можна посадити. Проте кожен клаптик саду можна використати з користю, і це – не виняток. Що можна посадити в пристовбурні кола дерев, розповідає Ukr.Media.

Газон

Посадка газону додасть пристовбурному колу акуратного вигляду. Крім того, після косіння трава розкладається, збагачуючи ґрунт корисними елементами. Ви можете вибрати різні види газонних трав – лугова, червона або овеча костриця, лучний тонконіг, райграс, мітлиця, конюшина та інші.

Мульчування ґрунту

Пристовбурні кола, вкриті товстим шаром мульчі, мають естетичний вигляд. Для цього видаляють верхній шар ґрунту, укладають спанбонд і насипають щільний шар мульчі. Навколо кола можна встановити невисокий парканчик із цегли, каменів або дерев'яних дошок. Матеріали для мульчування можуть бути різні: каміння, галька, щепа, шишки, скло, хвойні голки та пофарбована тирса.

Клумба

Під кроною дерева можна створити красиву клумбу з невисокими тіньовитривалими квітами: хоста, хвилянка, папороть, язичник, крокуси, чемерники, медунки, анемони, конвалії, монарда, герань, дзвоник, астільба, лілійник і очиток.

Городні рослини

Вирощування овочів може не тільки прикрасити пристовбурні кола, а й захистити дерева від шкідників. Для цього пасують петрушка, кріп, салат, горох, квасоля, боби, полуниця, суниця, цибуля і часник.