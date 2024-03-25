Екологи склали акти, хто причетний до вирубки, встановить поліція

Працівники Державної екологічної інспекції у Львівській області виявили на Яворівщині незаконну зрізку 66 дерев різних порід. Про вирубку екологи дізналися від мешканця, який звернувся до інспекції.

«Вздовж дороги Дрогомишль-Липовець державні інспектори виявили незаконну рубку дерев порід дуб, сосна, осика, вільха та клен в кількості 47 шт. Завдана довкіллю шкода становить 255 641 грн», – повідомили 25 березня в Держекоінспекції Львівщини.

Також у селі Липник Яворівського району фахівці виявили 19 пнів липи. Шкоду довкіллю оцінили у 37 275 грн.

Екологи скерували в поліцію складені протоколи для встановлення винних.