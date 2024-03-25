Лісник незаконно продавав деревину

Виконувач обов'язків лісничого одного із лісогосподарських підприємств Яворівщини отримав підозру у вимаганні неправомірної вигоди. Слідчі встановили, що посадовець вимагав 76 тис. грн хабара від мешканця Львівщини за змогу вивезти деревину за межі території лісового господарства. У прес-службі Львівської області у понеділок, 25 березня, розповіли, що підозрюваного затримали під час отримання грошей.

«Підозрюваний продавав частково обліковану деревину без офіційної оплати на банківський рахунок підприємства та відповідного документального оформлення. Тривають слідчі дії. Призначено ряд експертиз», – повідомляють у прес-службі прокуратури.

Посадовець вимагав хабар за незаконний продаж деревини (Фото прокуратури)

Затриманому лісникові загрожує від від п'яти до десяти років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна. Невдовзі підозрюваному оберуть запобіжний захід.