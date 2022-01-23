Державне управління справами, яке займається матеріально-технічним, соціально-побутовим та іншим забезпеченням діяльності президента, членів уряду, народних депутатів та інших топ-чиновників, має у своєму підпорядкуванні 23 підприємства, які надають різноманітні послуги або випускають продукти харчування. Продавати ці активи ДУС не збирається, пише в неділю, 23 січня, «Економічна правда».

Державне управління справами іронічно називають «Дуся». Воно відоме тим, що на його утримання витрачаються значні кошти з державного бюджету. В його підпорядкуванні перебувають санаторії та готелі, будівельна компанія, сільськогосподарські підприємства, преса і горілчаний завод.

Як йдеться в публікації, бізнес, який розвивають чиновники ДУС, не можна назвати успішним. За три квартали минулого року вісім підприємств ДУС отримали збитки.

Найзбитковішим підприємством ДУС є Житомирський лікеро-горілчаний завод, який отримав 16,7 млн грн чистих збитків. Цей завод передусім відомий горілкою «Президентський стандарт». У 2020 році президент Володимир Зеленський навіть видав указ приватизувати горілчаний завод з метою «збільшення надходжень до державного бюджету», однак його так і не виконали.

На другому місці за негативним результатом – Національний палац мистецтв «Україна», який називають головною сценою країни. У ньому виступають як українські, так і міжнародні зірки. Його збиток за три квартали минулого року становив 2,1 млн грн.

«Ймовірно, дохідність палацу “Україна” підірвав Covid. Якщо ще 2019 рік головна сцена завершила з чистим прибутком на суму 1,1 млн грн, то вже за результатами 2020 року чистий збиток досяг позначки в 5,6 млн грн», – йдеться у статті.

Ще одним збитковим об’єктом є санаторій імені М. О. Семашка, який розташований у російському Кисловодську, і пропонує оздоровитися на мінеральних водах. За результатами трьох кварталів 2021 року санаторій ім. Семашка отримав чистий збиток в сумі 1,068 млн грн при запланованому прибутку 40 тис. грн. Аналогічний період 2020 року санаторій завершив зі збитком 1,118 млн грн.

На запит журналістів про сплату податків у Росії у ДУС пояснили, що санаторій, розташований у Кисловодську, здійснює свою діяльність згідно зі статутом та «Угодою між Україною та Російською Федерацією про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності».

Водночас у підпорядкуванні ДУС є і прибуткові підприємства. Наприклад, найуспішнішою такою компанією торік став Національний комплекс «Експоцентр України», також відомий у народі як ВДНГ. За три квартали «Експоцентр», на території якого в Києві відбуваються концерти, ярмарки, виставки та інші розваги, заробив 15,3 млн грн.

Державне підприємство «Чайка», яке виробляє ковбасні вироби, молочні продукти та крупи для їдалень, в яких харчуються чиновники урядового кварталу, заробило 312 тис. грн, а київський готель «Україна», розташований біля Майдану Незалежності, офіційно заробив всього 105 тис. грн. Однак під кінець минулого року Володимир Зеленський передав його у підпорядкування Міністерства інфраструктури.

Санаторій «Моршинський», який також належить Державному управлінню справами, за три квартали минулого року отримав чистий прибуток в сумі 439 тис. грн, а санаторій «Конча-Заспа» – 133 тис. грн.

Раніше в підпорядкуванні ДУС також був київський готель «Дніпро», однак у липні 2020 року його продали за 1,1 млрд грн