Віктор Добронравов знімався у сьомому сезоні серіалу «Свати»

Російський актор та продюсер Віктор Добронравов отримав медаль від міністерства оборони Російської Федерації. Нагороду «Пам'яті героїв вітчизни» він отримав за головну роль у пропагандистському фільмі «Герой 115».

Віктор Добронравов є сином відомого актора Федора Добронравова, який зіграв роль Івана Бутька у серіалі «Свати». Нагадаємо, актору було заборонено відвідувати Україну через активну підтримку політики Путіна щодо України. Саме тому новий сезон спочатку знімали у Білорусі, і лише після того, як у червні 2019 року Добронравова виключили з «чорного списку» Мінкульту, деякі сцени знімали в Буковелі.

Також Держкіно у листопаді 2017 року заборонило показ усіх сезонів серіалу «Свати».Канал «1+1» подав до суду на Держкіно та СБУ, лобіював і зняття заборони і для Добронравова, і для серіалу Володимир Зеленський. 27 березня 2019 року заборону на показ серіалу було скасовано Окружним адміністративним судом Києва.

Ще один скандал був пов’язаний із тим, що «1+1» відмовився дублювати серіал попри закон про мову.

Віктор Добронравов зіграв у сьомому сезоні серіалу Івана Будько в молодості. Показ саме цього сезону днями розпочався на російському пропагандистському каналі «Россия 1».