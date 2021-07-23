Медіагрупа «1+1 медіа» повідомила, що вирішила транслювати фільми та серіали мовою оригіналу. На україномовний контент компанія вирішила переходити поступово. Про це йдеться в заяві «1+1 media», опублікованій в п’ятницю, 23 липня.

Медіагрупа нагадала про те, що перейшла на 100% трансляцію фільмів і серіалів українською мовою після того, як 16 липня в Україні набули чинності нові положення закону про мову. Однак саме рішення про поступовий перехід на українську, як заявила компанія, зумовлене «негативною реакцією на дубльований продукт з боку великої частини наших глядачів».

Профільний сайт «Детектор медіа» нагадує, що телеканал «1+1» 19 липня показав серіал «Свати» в українському дубляжі, однак глядачі почали скаржитися як на якість дублювання, так і на українську мову. Після цього канал повернув серіалу російське звучання.

Водночас медіагрупа запевнила, що продовжить інвестувати у якісний дубляж та контент українською мовою, а також продовжить інформаційну кампанію «Дивись українською».

Нагадаємо, що норми закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності 16 липня. Вони передбачають те, що фільми та серіали телеканали мають транслюватися українською мовою. Однак на стримінгових сервісах фільми поряд аудіодоріжки поряд із української можуть містити також інші мови.

Одразу після того, як нові положення набули чинності, нові норми мовного закону порушили шість телеканалів – «Інтер», «Україна», «ICTV», «Мега», «НТН», «К1». Вони продовжили транслювати серіали та фільми російською мовою.