В МВФ вважають, що більше третини світової економіки скоротиться цього чи наступного року

Фахівці Міжнародного валютного фонду (МВФ) попередили, що через війну Росії в Україні економічну рецесію світ почне відчувати з наступного року. Про це йдеться у передмові до звіту «World Economic Outlook», який МВФ оприлюднив станом на жовтень 2022 року, пише ZN.UA.

«Вторгнення Росії в Україну триває, потужно дестабілізуючи світову економіку. Безглузде знищення життів і засобів до існування за межами бойових дій призвело до серйозної енергетичної кризи в Європі, різко підвищує вартість життя й ускладнює господарську діяльність», – зазначають у МВФ.

Ключовий вплив на розвиток мирового ВВП в майбутньому році спричинить інфляція, а також наслідки війни в Україні та пандемії Covid-19.

«Більше третини світової економіки скоротиться цього чи наступного року. Одним словом, найгірше ще попереду для багатьох», – наголошують у МВФ.

Для порівняння: у липні експерти організації розраховували на зростання світового ВВП на 2,9%. Проте в єврозоні цей показник становитиме лише 0,5%.

Тепер у МВФ звертають увагу на ненадійність поточного прогнозу: адже майбутнє світової економіки залежить від грошової політики центробанків, перебігу війни в Україні та подальших наслідків пандемії Covid-19, наприклад, для Китаю.

Рецесія, з погляду експертів, очікує наступного року на Італію. Її ВВП скоротиться на 0,2%. Що стосується Німеччини, то її економіка, за оцінкою МВФ, 2022 року зросте на 1,5%, а 2023-го втратить в обсягу 0,3%.

ВВП України цього року скоротиться на 35%. Водночас економісти МВФ не дають прогноз щодо української економіки на 2023 рік, пояснюючи це «високим ступенем невизначеності».

А, наприклад, економіка Білорусі 2022-го впаде лише на 7%, проте роком пізніше незначно – на 0,2% – зросте.

Інфляція, за розрахунками МВФ, у III кварталі 2022 сягне піку в 9,5%. Однак до 2024 року показники зростання споживчих цін опустяться до рівня 4,1%.

Тим часом економіка США, за прогнозом МВФ, зросте 2022 року на 1,6%, а 2023 року – на 1%.