Ірина Іваночко перемогла в конкурсі на посаду директора заповідника

Депутати Львівської облради на засіданні у вівторок, 14 червня, прийняли рішення про призначення Ірини Іваночко директоркою комунального закладу «Адміністрація історико-культурного заповідника «Стільське городище». За проголосували 58 з 64 присутніх обранців.

Екс-чиновниця Миколаївської РДА Ірина Іваночко у січні цього року перемогла у конкурсі на посаду керівника комунального закладу. Зараз своїм рішенням депутати призначили її на посаду.

47-річна Ірина Іваночко за освітою хоровий диригент, закінчила Львівський вищий музичний інститут імені Миколи Лисенка. Згодом здобула фах державного управлінця у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президентові України.

Працювала на різних посадах у Миколаївській районній державній адміністрації до її реорганізації, зокрема, 15 років очолювала відділ культури, молоді та спорту. Депутатка Миколаївської міської ради IV-V скликань, була головою комісії з питань культури.

Останні шість років директором «Стільського городища» був археолог Орест Корчинський, який більше не претендував на цю посаду.