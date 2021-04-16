Оксана Коростельова працювала на окупантів чотири роки, але вирішила переїхати жити в Україну

Служба безпеки України (СБУ) затримала екс-чиновницю терористичного угруповання «ЛНР», яка очолювала «управління культури, молоді та спорту» окупованого Довжанська (раніше – Свердловська) Луганської області.

Правоохоронці затримали сепаратистку під час перетину державного кордону України. Вона виїхала з окупованої Луганщини до Росії, а звідти приїхала в Україну через пункт пропуску «Мілове».

«Колаборантка в’їжджала в Україну для зміни прізвища і мала на меті постійно проживати на підконтрольній українській владі території», – повідомила прес-служба СБУ в п’ятницю, 16 квітня.

Що відомо про затриману в Україні екс-чиновницю «ЛНР»

Затримана перебувала на посаді керівника «управління культури» окупаційної адміністрації Свердловська (тепер Довжанська, хоча терористи досі використовують стару назву) у 2015-2019 роках. Вона активно сприяла поширенню проросійської пропаганди та організовувала агітаційні заходи.

З 2015 року вона перебуває у розшуку за вчинення злочинів, передбачених статтею «Створення терористичної групи чи терористичної організації» Кримінального кодексу України.

СБУ не називає імені затриманої, але як свідчить інформація на сайтах так званої влади «ЛНР», на той час «управлінням культури, молоді і спорту Свердловська» керувала 53-річна Оксана Коростельова.

СБУ готується оголосити їй підозру за статтею «Посягання на територіальну цілісність та недоторканність України» Кримінального кодексу України.