УАФ довічно заборонив всім гравцям займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом

Українська асоціація футболу (УАФ) пожиттєво дискваліфікувала 26 футболістів, які виступали за «збірні» бойовиків «ДНР» і «ЛНР». Про це повідомляється на сайті УАФ у середу, 14 квітня.

Перелік прізвищ оприлюднений на сайті.

За «дії та поведінку, яка шкодить репутації футболу та УАФ» довічно заборонено вести будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо) гравцям: Гарненку С. А, Федотову Є. О., Пархоменку А. О., Охмату Є. І., Томазову С. С., Махну Я. М., Лагоді А. О., Бессалову А. Л., Фролову В. В., Асьмаєву С. В., Бєлавіну М. Є., Жарому С. С., Ткачєву А. С., Рябчинському В. С., Варваніну О. О., Майбороді О. О., Коновалову Р. В., Яковленку О. В., Єрьоміну О. В., Циндрику С. О., Рудницькому І. В., Бєбєніну В. М., Дризі С. С., Наумову Є. С., Захарову М. О., Зубахіну І. О.

Видання Tribuna пише, що у складі збірної «ДНР» свого часу грали 9 українців. Вони брали участь у товариському матчі зі збірною невизнаної Республіки Абхазія 25 вересня 2020 року в місті Сухумі. Серед них Артем Бессалов, який раніше виступав за ФК «Миколаїв» і «Миколаїв-2».

Крім того, СБУ встановила, що протягом 8 – 12 грудня 2020 року в Сухумі в турнірі «Ліга братніх народів –2020» брала участь команда «Схід-вугілля» з «ЛНР». Серед 17 учасників змагань був захисник Олександр Варванін, який раніше виступав за білоруські «Крумкачі» та юнацьку команду донецького «Олімпіка», а також Іван Рудницький, який грав за «Зірку» і «Суми» в Першій лізі.