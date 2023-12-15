Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок колишньому директору Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства «Сірка» Ігорю Кострубі, який підробив документи та частинами продав трансформатор, що був у власності заводу. Після перепродажу майно «Сірки» купила фірма братів Дубневичів «Енергія-Новий Розділ». Суд призначив Ігореві Кострубі 8 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як вказано в матеріалах справи, Ігор Коструба почав працювати в. о. директора гірничо-хімічного підприємства «Сірка», що в Новому Роздолі, в квітні 2013 року. У вересні – жовтні того ж року він продав майно підприємства за заниженою вартістю, підробивши документи. Для цього він створив комісію з інвентаризації майна, до якої ввійшли працівники без відповідної компетенції. Йшлося про перевірку на придатність трансформатора ТРДН 1978 року, який за результатами засідання комісії визнали непридатним до використання. Відповідний акт підписав і голова підприємства Іван Коструба.

При цьому, за наказом державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Львівській області все майно «Сірки» вже два роки як перебувало під арештом. Однак в. о. директора звернувся до Агентства держмайна за погодженням на списання трансформатора з балансу підприємства. Після цього він продав його ПП «Дако плюс» за 320 тис. грн. При цьому, за даними експертиз, реальна вартість трансформатора становила 1,6 млн грн.

Під час досудового розслідування з’ясувалося, що ПП «Дако плюс» передало розібраний на п’ять частин трансформатор ТзОВ «Корпорація КРТ, а компанія, своєю чергою, передала це майно та ще дев’ять запчастин, куплених в інших контрагентів, у власність ТзОВ «Енергія-Новий Розділ». Загальна вартість усіх запчастин, що перейшли у власність ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», становить 1,2 млн грн. До слова, ця компанія належить синам братів Ярослава та Богдана Дубневичів.

У квітні 2015 року слідчі повідомили Ігорю Кострубі про підозру за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ. Залізничний суд не зміг його затримати, а у 2017 році його оголосили в міжнародний розшук. Сам Ігор Кострубана судові засідання не з’являвся, а його інтереси представляла адвокатка. В суді вона заявила, що слідчі проводили обшуки з порушеннями, а копії документів слідства завірені не правильно. Крім цього, захист Ігора Коструби стверджував, що продав не весь трансформатор, а лише його запчастини.

Враховуючи обставини справи, суддя Стрийського міськрайонного суду Василь Бораковський визнав Ігора Кострубу винним у службовому підробленні та призначив 2 роки ув’язнення з позбавленням права обіймати керівні посади впродовж трьох років. Однак суд звільнив його від відбування покарання через закінчення термінів давності розгляду справи.

Крім цього, за статтею про розтрату державного майна суд призначив йому 8 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.