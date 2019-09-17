Колишній львівський суддя очолив Конституційний суд України

За кандидатуру Тупицького проголосували 13 суддів

У вівторок, 17 вересня, судді Конституційного суду обрали своїм новим головою Олександра Тупицького. Відповідне рішення було ухвалене під час таємного голосування, повідомляє «Укрінформ» з посиланням на джерело в суді.

«Під час таємного голосування новим головою Конституційного суду обраний Олександр Тупицький», – повідомив співрозмовник агентства.

За кандидатуру Тупицького проголосували 13 суддів. Заступником голови КСУ обрали Сергія Головатого.

Перед цим судді КС звільнили попереднього голову суду Наталію Шапталу.

Також вона разом з іншими двома суддями – Михайлом Гультаєм і Михайлом Запорожцем - була звільнена з посади судді через закінчення у них 9-річного терміну суддівських повноважень 21 вересня поточного року.

Як відомо з офіційної біографії, протягом 1993–2010 років Тупицький був суддею Куйбишевського районного суду м. Донецька, у 2002–2009 роках – головою цього суду. У цей період був членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області та членом Ради суддів Донецької області. В 2006 році проходив навчання в США за програмою «Відкритий світ».

У період 2010–2013 років був обраний і працював суддею у Донецькому, Львівському, Дніпропетровському апеляційних господарських судах. У 2010-2012 роках обіймав посаду голови Львівського апеляційного господарського суду. У травні 2013 року тодішній президент Віктор Янукович призначив Тупицького суддею Конституційного суду України, у березні 2018 року його обрали заступником голови КСУ.

Як пише сайт «Остров», Олександр Тупицький відомий тим, що будучи за часів губернаторства Януковича суддею Куйбишевського райсуду Донецька, вів справу адвоката Сергія Салова.

У день виборів 31 жовтня 1999 року адвоката Салова затримали правоохоронці, які знайшли в його сумці п'ять фальшивих примірників газети «Голос України», в якій стверджувалося, що, нібито, Кучма помер, а країною править його двійник.

Салова звинуватили у наклепі. Салов стверджував, що дістав газети зі своєї поштової скриньки. Суддя Куйбишевського райсуду Донецька Тупицький відправив справу на дорозслідування, що не сподобалося Кучмі.

Один з епізодів плівок Мельниченка розповідає про те, як президент України вимагав від тодішнього губернатора Донецької області Януковича суворого покарання для Сергія Салова і судді, який вів його справу.

Тупицький був призначений суддею КСУ Указом президента у травні 2013 року. Присягу склав 15 травня 2013 року. Він є кандидатом наук з державного управління за спеціальністю «Механізми державного управління». 15 березня 2018 року на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України Тупицького було обрано заступником Голови Конституційного Суду України.