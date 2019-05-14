Новим главою Конституційного Суду стала Наталя Шаптала

Наталія Шаптала з 2010 року є суддею КСУ

Судді Конституційного Суду України обрали новим головою суду Наталію Шапталу. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело.

«Новий голова - Шаптала», - сказав співрозмовник агентства.

Наталя Шаптала народилася 18 квітня 1959 року в Донецьку. Закінчила Алтайський державний університет в Росії. Працювала в Донецьку юристконсультом і помічником прокурора. З 2006 року працювала суддею, спочатку в районному суді Донецька, а потім - в Донецькому апеляційному адміністративному суді.

У вересні 2010 року її призначили суддею Конституційного Суду України.

Шаптала була в колегії суддів КС, яка 30 вересня 2010 року винесла рішення про відновлення дії Конституції в редакції 1996 року, що дозволило чинному тоді президенту Віктору Януковичу узурпувати владу.

24 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову «Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду присяги судді», якою звільнила за порушення присяги суддів 5 КС та запропонувала президенту та з’їзду суддів звільнити за порушення присяги ще 7 суддів. Серед останніх була Наталя Шаптала.

Підставою для звільнення вказаних суддів КС парламент визнав ухвалення ними з порушенням закону та свого обов’язку низки резонансних рішень у період правління Віктора Януковича.

Вона була у складі Конституційного Суду, який ухвалював так звану «конституційну реформу Януковича», яка розширила повноваження президента.

Доповнено 22:10. Нового голову Конституційного суду України обрали на трирічний термін. Про це повідомили в прес-службі КСУ.

«На спеціальному пленарному засіданні головою Конституційного суду України обрано Наталію Шапталу. Згідно зі статтею 33 Закону України «Про Конституційний суд України» голова суду обирається на спеціальному пленарному засіданні лише на один трирічний строк», – йдеться у повідомленні.

«Наталя Шаптала була призначена суддею Конституційного Суду України X з'їздом суддів України у вересні 2010 року. Присягу Наталя Шаптала ухвалила 21 вересня 2010 року. Відповідно до статті 16 Закону України «Про Конституційний Суд України» суддя Конституційного Суду призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно. Дев'ятирічний термін судді Конституційного Суду України Наталії Шаптали закінчується у вересні 2019 року», - зазначили в КСУ.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше 14 травня Конституційний суд звільнив главу КСУ Станіслава Шевчука, який на початку цього року потрапив відразу в кілька скандальних історій. Його вважають відповідальним за скасування статті про незаконне збагачення. Крім того, відразу кілька суддів звинуватили Шевчука в системних порушеннях законодавства і дисципліни, які призводять до інституціональної кризи КС.

Нагадаємо, глава Конституційного суду необхідний для інавгурації новообраного президента: саме він призводить главу держави до присяги, оголошує, що обранець виконав всі необхідні вимоги і вручає йому присягу президента України.

Станіслав Шевчук був звільнений з посади судді Конституційного Суду України за статтею Закону України «Про Конституційний суд України».