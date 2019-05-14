Станіслава Шевчука звільнили з посади голови Конституційного суду

Звільнення Шевчука означає не тільки його відставку з посади глави КСУ, а й позбавлення його статусу судді

Судді Конституційного суду на закритому засіданні у вівторок, 14 травня, проголосували за звільнення з посади глави КСУ Станіслава Шевчука.

Підставою для звільнення Шевчука з посади став висновок комісії з регламенту та етики, яка знайшла у його роботі системні і істотні порушення, інформує «Українська правда».

Рішення підтримали 12 суддів з 18.

Раніше сьогодні судді Конституційного суду висловили Шевчуку недовіру. За таке рішення проголосували більшість суддів інформує ZN.UA. Як повідомляється, вранці на засіданні Палати КС Станіслав Шевчук виступив проти розгляду висновку комісії з питань регламенту та етики щодо можливих порушень з боку голови суду. Замість цього він запропонував розглянути питання щодо конституційності закону «Про очищення влади». Цю пропозицію не підтримала більшість суддів, після чого Шевчук покинув засідання, а комісія перейшла до розгляду без його участі можливих порушень ним законодавства та суддівської етики.

Згідно з поданим висновком, комісія прийшла до висновку про наявність підстав для звільнення Станіслава Шевчука з посади судді Конституційного суду «у зв'язку з вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим і системним нехтуванням своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду України і виявила його невідповідність займаній посаді».

«Допущені суддею і Головою Конституційного суду України Шевчуком С. В. порушення Конституції і законів України, а саме видання незаконних розпоряджень, політизації діяльності Конституційного суду України і його голови, ігнорування прав суддів, порушення конституційних гарантій», - говорилося в звіті.

За даними «Української правди», колеги Шевчука хотіли таким чином переконати його самостійно піти з посади.

Водночас, висловлення недовіри не передбачене законом «Про Конституційний Суд», як і право суддів звільнити свого очільника.

Зазначимо, що Станіслав Шевчук прийняв присягу судді Конституційного Суду 13 березня 2014 року. 21 лютого 2018 року він був обраний головою Конституційного Суду України.

З початку 2019 року Станіслав Шевчук потрапив відразу в кілька скандальних історій. Зокрема, саме йому закидають відповідальність за скасування статті про незаконне збагачення. Крім того, відразу кілька суддів звинуватили Шевчука в системних порушеннях законодавства і дисципліни, що призвели до інституційної кризи Суду. Лист із закликом піти з посади Голови судді адресували своїм колегам по КСУ.

Згідно з новим законом про КСУ, судді повинні обрати нового голову протягом одного місяця.

Звільнення Шевчука означає не тільки його відставку з посади глави КСУ, а й позбавлення його статусу судді.

Зазначимо, що голова Конституційного суду необхідний для інавгурації новообраного президента: саме він призводить главу держави до присяги, оголошує, що обранець виконав всі необхідні вимоги і вручає йому присягу президента України.

Судді Конституційного Суду України обрали новим головою суду Наталію Шапталу.