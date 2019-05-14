Звільнений голова КСУ заявив про «антиконституційний переворот» і звинуватив Порошенка

Голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук заявив, що у стінах суду відбувся «антиконституційний переворот». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні відбувся антиконституційний переворот у Конституційному Суді України і захоплення державної влади з боку осіб, які посідали посади суддів Конституційного Суду України. Судді головного конституційного органу держави, які присягали народу України, самі вчинили тяжкий кримінальний злочин, пов’язаний із поваленням конституційного ладу. Переворот відбувся поспіхом, із грубими та кричущими порушеннями Конституції України, Закону України «Про Конституційний Суд», Регламенту Конституційного Суду України», - написав він.

За його словами, за цим стоїть діючий президент України Петро Порошенко.

«Безумовно, що за цим злочином стоїть головний вигодонабувач Порошенко, який прикладає усі зусилля задля утримання влади шляхом збереження контролю над головними державними інституціями. Я не збираюсь здаватися і завтра же звернусь до суду та до правоохоронних органів», - написав він.

Як повідомляв ZAXID.NET, Конституційний суд України звільнив голову суду Станіслава Шевчука з посади судді. За звільнення Шевчука проголосувала мінімально необхідна кількість суддів - 12. Шевчук був звільнений за статтею про дисциплінарний проступок та виявлену його невідповідність обійманій посаді.

Водночас судді Конституційного суду України обрали новим головою суду Наталію Шапталу.

Примітно, що саме глава КСУ приводить до присяги новообраного президента. До речі, коли це відбудеться, поки не відомо.