Екс-глава СБУ Іван Баканов став адвокатом

Колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов отримав свідоцтво адвоката від Ради адвокатів Полтавської області. Про це повідомив керівник обласної Ради адвокатів Володимир Скукіс у коментарі виданню «Полтавщина».

Своє місце роботи екс-глава СБУ визначив самостійно на підставі договору оренди нерухомості в Полтавській області.

За словами Скукіса, Баканов склав іспити, пройшов шестимісячне стажування не за місцем проживання і склав присягу адвоката.

27 червня 2023 року колишній керівник Служби безпеки України отримав свідоцтво адвоката (№ 4224) від Ради адвокатів Полтавської області. Цей факт «Главкому» підтвердив сам Баканов. В ексклюзивному коментарі він уточнив, що повністю виконав визначену процедуру: склав іспити, пройшов піврічне стажування, склав присягу та отримав посвідчення. Екс-глава СБУ також зазначив, що разом з ним адвокатські посвідчення отримали ще кілька відомих осіб. Проте розголошувати їхні імена екс-глава СБУ не став.

Баканова звільнили в липні 2022 року з формулюванням – невиконання службових обов’язків, що призвело до людських жертв або інших тяжких. Пізніше у ДБР повідомили, що не знайшли кримінальних порушень у діях Баканова.