За Дональда Туска проголосували 11474 члени «Громадянської платформи»

Колишній прем’єр-міністр Польщі та екс-голова Європейської Ради Дональд Туск офіційно обраний лідером головної опозиційної сили Польщі «Громадянська платформа». Про це повідомляє RMF24.

На з’їзді партії його обрали практично одноголосно — 97% голосів за.

«Дякую і вітаю всіх переможців. Переможені не повинні опускати руки. Ви всі одна команда, а найголовніша гра ще попереду. Якщо ви вірите в перемогу, поляки будуть вірити у вас», – написав Туск у Twitter.

Dziękuję i gratuluję wszystkim zwycięzcom. Pokonani niech nie opuszczają rąk. Jesteście wszyscy jedną drużyną, a najważniejsza gra dopiero przed nami. Jeśli uwierzycie w wygraną, Polacy uwierzą w was. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 24, 2021

Туска підтримали 11474 члени партії, проти проголосували 253.

Дональд Туск виконував обов’язки голови «Громадянської платформи» з липня цього року. Він допоміг заснувати ліберальну партію «Громадянська платформа» ще у 2001 році. Вона була правлячою у країні впродовж тривалого часу. Так, з листопада 2007 до березня 2014 року Туск очолював польський уряд.

У 2015 році владу у Варшаві отримала партія «Право і Справедливість», яка є правлячою дотепер. Вона перебуває у майже відкритому протистоянні з Євросоюзом. Так, Єврокомісія вважає, що польські суди перебувають під загрозою, тому подає позов проти країни до Європейського суду. У ЄС також критикують поводження Варшави із сексуальними меншинами та порушення прав жінок в країні.

Водночас, згідно з соціологічними опитуваннями, ПіС та її коаліційні партнери й досі мають підтримку більшості поляків завдяки щедрим соціальним виплатам польським родинам та своїй популярній серед католицького населення консервативній політиці.