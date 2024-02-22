Алвес у суді весь час наголошував на своїй невинуватості

Суд Іспанії визнав одного із найтитулованіших футболістів в історії бразильця 41-річного Данієля (Дані) Алвеса винним у зґвалтуванні 23-річної дівчини та присудив йому тюремний термін у 4,5 роки. Про це у четвер, 22 лютого, пише Football Espana.

Справа стосується подій кінця 2022 року, коли в туалеті VIP-секції нічного клубу «Саттон» у Барселоні Алвес зґвалтував дівчину. Алвес у суді весь час наголошував на своїй невинуватості, стверджуючи, що секс був за згодою, а жінка могла піти геть, «якби хотіла». Однак сама жертва це заперечувала. Кадри з камер спостереження клубу повністю підтверджують версію позивачки, повідомила поліція. Багато співробітників поліції, які давали свідчення, згадували важкий емоційний стан дівчини під час розповіді про те, що трапилося.

Зрештою суд не підтвердив версію подій Алвеса та виніс вирок, який становив половину від дев’яти років, які вимагала прокуратура. Представники жертви вимагали для Алвеса максимального 12-річного ув’язнення, яке в Іспанії можна отримати за сексуальне насильство.

Крім тюремного терміну за рішенням суду Алвес повинен буде виплатити компенсацію своїй жертві у розмірі 150 тис. євро та уникати спілкування з нею протягом 9,5 років. Захист футболіста вже заявив буде подавати апеляцію на рішення суду.

Алвеса заарештували в січні 2023 року, і з того часу він перебуває у в'язниці в Барселоні. Він тричі подавав клопотання про звільнення під заставу, але щоразу головуючий суддя у справі відхиляв, оскільки він вважався таким, що може втекти. За словами колишнього співкамерника Алвеса, футболіст зізнавався йому, що втік би з країни, якби його тимчасово звільнили з в'язниці.

Додамо, що Дані Алвес є одним із найтитулованіших гравців в історії футболу. На рахунку бразильця 43 виграні трофеї за карʼєру. Насамперед він відомий своїми виступами у складі клубів «Барселона», «Ювентус» та «Парі Сен-Жермен».

Футболіст шість разів ставав чемпіоном Іспанії, перемагав у Лізі чемпіонів, вигравав Кубок та Суперкубок країни, а за збірну Бразилії двічі вигравав Кубок Америки та Кубок Конфедерації.

У 2019 році Алвес був визнаний найкращим гравцем Кубка Америки у складі бразильського «Сан-Паулу», а у 2020 році зі збірною Бразилії став переможцем Олімпійських ігор 2020 року у Токіо.

У 2022 році в Катарі Алвес став найстарішим футболістом в історії чемпіонатів світу. Захисник збірної Бразилії вийшов на поле у ​​віці 39 років, 6 місяців та 27 днів.