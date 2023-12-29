Франківський районний суд Львова виніс вирок курсанту військового училища Микиті Т., який звинуватив своїх однокурсників у неправдивому зґвалтуванні. Суд призначив йому рік іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, за словами Микити Т., у період з січня по лютий 2023 року у казармі третього навчального курсу його однокурсники його ґвалтували. В травні він, перебуваючи в Львівській обласній психіатричній лікарні, повідомив про фейкове зґвалтування прокурору. Того ж дня слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 ККУ.

Однак під час досудового розслідування, слідчі зʼясували, що випадків зґвалтування насправді не було, тому перекваліфікували справу в ч. 2 ст. 384 (введення в оману суду) ККУ. Пізніше Микита Т. уклав із прокурором угоду про визнання винуватості та розкаявся.

Враховуючи обставини справи, суддя Франківського райсуду Галина Мигаль визнала Микиту Т. винним в завідомо неправдивих свідченнях та введені суду в оману та призначила 2 роки обмеження волі. Втім суд звільнив його від відбування покарання, замінивши увʼязнення на рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.