Мешканця Бродів затримала поліція, у жорстокому вбивстві подруги він зізнався

Червоноградський міський суд Львівської області 20 листопада виніс вирок мешканцю Бродів Борису Мазуру за вбивство знайомої, яке сталося два роки тому. 37-річний чоловік зґвалтував свою 41-річну знайому, а згодом задушив та втопив тіло у пожежній водоймі. Йому присудили покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, у серпні 2021 року чоловік зустрівся зі знайомою на території замку, вони разом розпивали алкогольні напої та посварилися. Під час конфлікту чоловік напав на жінку, вдарив її кілька разів головою об металеву конструкцію. Від удару знайома впала, після чого чоловік затягнув її до пожежної водойми та зґвалтував.

Проте на цьому обвинувачений не зупинився. Він взяв пасок від її сумки, обмотав шию потерпілої та задушив. Після цього тіло викинув у водойму та втік з місця події. Його оперативно затримали поліцейські, у скоєному він зізнався.

Суд визнав Бориса Мазура винним в умисному вбивстві та зґвалтуванні (п. 10 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 152 ККУ). Вироком суду його засуджено до 11 років позбавлення волі. На вирок ще може бути подана апеляція.