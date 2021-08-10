Затриманий зізнався у вбивстві своєї 41-річної подруги

Бродівські поліцейські затримали 35-річного бродівчанина, який побив і втопив свою 41-річну знайому. Поліція спіймала вбивцю через два дні після інциденту, 9 серпня.

У понеділок, 9 серпня, матір 41-річної жительки Бродів заявила у поліцію про зникнення своєї доньки. За її словами, донька вийшла з дому у суботу, 7 серпня, і відтоді з нею відсутній зв'язок.

За кілька годин після початку пошуків, поліцейські знайшли тіло 41-річної жінки у пожежній водоймі у Бродах. На її тілі були ознаки побоїв, що свідчило про вбивство.

За кілька годин поліцейські встановили, що вбивства жінки причетний її 35-річний знайомий. Його затримали того ж дня. Чоловік зізнався у скоєному, він розповів, що у суботу ввечері він посварився із своєю подругою. Під час сварки чоловік не стримав гніву, побив жінку і втопив у водоймі.

Затриманому вбивці загрожує до п'ятнадцяти років тюрми.