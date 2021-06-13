Василь Попович божив активістів, які перешкоджали провести йому закриту сесію, де розглядали земельні питання

Жовківський районний суд Львівської області визнав винним екс-мера Дублян Василя Поповича у побитті активіста та оштрафував його на 850 грн. Це вже другий штраф екс-мера за напад на активістів під час сесії у листопаді торік.

Конфлікт між 62-річним Василем Поповичем та громадськими активістами виник 23 листопада 2020 року, коли мер намагався провести закриту сесію для розгляду земельних питань. Однак кількості депутатів було недостатньою для кворуму. У приміщення не допускали мешканців та активістів. Коли вони намагалися потрапити всередину, їх виштовхав особисто мер з допомогою інших депутатів. Активісти написали заяву у поліцію.

Як ідеться у матеріалах справи, 23 листопада, близько 19:00, екс-мер Дублян схопив підприємця Тараса Ільченка ззаду за ліве передпліччя та шию, тиснув на них і двічі вдарив його кулаком. У суді Василь Попович свою провину визнав та підтвердив конфлікт із потерпілим.

Враховуючи обставини та покази свідків, суддя Жовківського районного суду Володимир Мікула визнав Василя Поповича винним в умисному побитті активіста та оштрафував екс-мера на 850 грн.

Зазначимо, що це не перший штраф Василя Поповича за побиття активістів того дня. Раніше Жовківський районний суд оштрафував його на 850 грн за побиття активістки Ольги Кульбабчук.

Василь Попович був головою Дублян 10 років. Після місцевих виборів 2020 року Дубляни стали частиною Львівської ОТГ.