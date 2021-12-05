Святкування відбувалось в Mayachok Event Hall на березі Дніпра

Радник керівника Офісу президента і колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов одружився. Про це повідомив сам Милованов у своєму Facebook.

Судячи з геотегів у соцмережах, святкування відбувалось в Mayachok Event Hall на березі Дніпра.

Серед гостей на заході були керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський, бізнесмен Євген Шевченко, екс-президент «Київстару» Петро Чернишев, головний редактор НВ Віталій Сич і заступник міністра економіки Тарас Качка.

Перед святом Милованов в ефірі телеканалу «Наш» іронічно запросив ЗМІ «зробити розслідування про весілля».

«Я всіх запрошую, всі служби, які перевірятимуть, розслідувачів запрошую, подивитися, хто приїде, хто що зробить. Приїжджайте, зробіть розслідування про моє весілля, я вам всі чеки покажу. Де заробив – запитаєте», – заявив екс-міністр.

Дружиною Милованова стала Наталія Шаповал – членкиня редколегії у VoxUkraine, віце-президентка з економіко-політичних досліджень і голова KSE Institute в Київській школі економіки, яку очолює Милованов.

Це другий шлюб Милованова – перший тривав чотири роки (2004 – 2008).