Українська біатлоністка Олена Підгрушна тепер виступатиме під новим прізвищем

34-річна українська біатлоністка, капітан жіночої збірної України з біатлону, олімпійська чемпіонка, чемпіонка Європи та світу Олена Підгрушна вдруге вийшла заміж. Про це спортсменка повідомила в суботу, 5 червня.

«Щоб досягати успіху, потрібно вчитись, розвиватись, змінюватись. Інколи досить маленьких змін, а інколи варто зважитись і на кардинальні зміни. Я постійно займаюсь самовдосконаленням, та і в моєму житті настав час кардинальних змін. Тому, одружившись, я змінила прізвище. У сезоні 2021/2022 у протоколах буде не Pidhrushna, а Bilosiuk. І зараз ми працюємо над тим, щоб Білосюк була швидшою за Підгрушну», – написала вона у Facebook.

Зазначимо, що першим чоловіком Олени Підгрушної був колишній народний депутат від ВО «Свобода», колишній заступник міського голови Івано-Франківська, а нині – керівник секретаріату Тернопільської облради Олексій Кайда. Вони одружилися у 2013 році, але розлучилися у 2016.

Хто така Олена Підгрушна

Олена Підгрушна народилася 9 січня 1987 році у Нижньосілезькому воєводстві (Польща). Наразі проживає у Тернополі. Підгрушна – біатлоністка, заслужений майстер спорту України, чемпіонка Олімпійських ігор у Сочі, чемпіонка світу, 5-разова чемпіонка Європи, переможниця і призерка етапів Кубка світу. З 2014 по 2015 роки працювала заступницею міністра молоді та спорту України. Вона є Кавалером Ордена княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів, лауреаткою Премії Кабінету міністрів за особливі досягнення молоді у розбудові України.