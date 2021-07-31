Перед бійкою екс-міністри обмінялися взаємними словесними закидами

Колишній міністр фінансів і колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови Офісу президента, екс-міністром економіки Тимофієм Миловановим на своєму дні народження, повідомила «Українська правда».

Перед бійкою Милованов та Данилюк відійшли в бік та говорили. Згодом чоловіки почали сваритися. Після цього Данилюк попросив Милованова залишити свято та доповісти голові Офісу президента Андрієві Єрмаку, що його вигнали з дня народження.

В якийсь момент Милованов звернувся до Данилюка зі словами: «Тобі згадати, як ти в часи Януковича працював?» У відповідь колишній секретар РНБО вдарив радника голови ОПУ з криком: «Ти покидьок, я з перших днів був на Майдані».

Їх розбороняв депутат Київради Дмитро Білоцерковець та колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак. В результаті, Трепак вивів Милованова зі свята. Радник Єрмака отримав пошкодження брови.

Як повідомляв ZAXID.NET, 29 липня конкурсна комісія, яку очолює Тимофій Милованов, не допустила Данилюка до конкурсу на посади директора Бюро економічної безпеки. Комісія заявила, що диплом Університету Індіани, який має Данилюк, не відповідає вимогам законодавства. Сам Данилюк заявив, що оскаржуватиме свій недопуск, оскільки у переліку документів про дипломи не йдеться взагалі.