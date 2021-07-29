Олександр Данилюк в минулому був міністром фінансів і секретарем РНБО

Комісія з відбору кандидатів на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) допустила до участі в конкурсі 48 осіб. Серед них не буде найвідомішого кандидата – колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка. Про це на брифінгу в четвер, 29 липня, сказав голова комісії з відбору кандидатів на голову БЕБ, колишній міністр економіки Тимофій Милованов.

«48 кандидатів допущені. Ми намагалися бути максимально лояльними в рамках закону. Якщо людина помилилася в автобіографії чи довідка під питанням - ми всіх допускали, щоб не було упередженості. Одинадцять людей ми не допустили. У одного кандидата Олександра Данилюка, на жаль, не нострифікований диплом і той диплом, який є український, не відповідає вимогам закону. Було питання, як він працював міністром? Це політична посада, там не було такої вимоги, як є», – сказав Милованов, якого цитує LB.ua.

Данилюк вже відреагував на рішення конкурсної комісії, назвавши його смішним.

«Нібито в мене немає профільної освіти. Це повне маніпулювання. Це всі члени конкурсної комісії знають і в першу чергу – голова комісії Тимофій Милованов. Мені було не те що неприємно – тошно дивитися на те, що він говорив. Освіта в мене є, це освіта однієї з найкращих бізнес-шкіл Сполучених Штатів. І точно рівень цієї освіти вищий, ніж та освіту, яку отримав Тимофій Милованов», – сказав він.

Данилюк наголосив, що буде оскаржувати рішення конкурсної комісії, тому ще закон про БЕБ не вимагав від нього подавати дипломи.

«Там чітко визначено, які документи мають бути подані в пакет комісії. Я подав усі документи, і зокрема – хоча цього й не вимагалося – свої дипломи, хоча це законом не передбачено. І от на базі цього вони приймають відповідне рішення», – сказав він.

Хто такий Олександр Данилюк

Олександр Данилюк вчився у Київському політехнічному інституті та бізнес-школі університету Індіани. У велику політику прийшов за часів президента Петра Порошенка, коли його було призначено заступником голови Адміністрації президента. У 2016-2018 роках був міністром фінансів в уряді Володимира Гройсмана.

В 2019 році став радником Володимира Зеленського і після його перемоги на виборах президента отримав посаду секретаря РНБО. У вересні того ж року звільнився.

Що відомо про Бюро економічної безпеки

Це орган, який після початку роботи отримає повноваження податкової міліції, а також функції СБУ і поліції з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.

Штат бюро налічуватиме 4 тис. працівників. Детективи бюро займатимуться не лише силовою, але й аналітичною роботою.

Координувати БЕБ буде Кабінет міністрів. Директора Бюро призначатиме уряд за поданням прем’єр-міністра за результатами відкритого конкурсу.

Створення БЕБ – частина міжнародних зобов’язань України, а також одна з вимог Меморандуму з МВФ і Європейським Союзом.

Верховна Рада ухвалила закон про Бюро економічної безпеки 28 січня. 22 березня документ підписав президент. Бюро економічної безпеки розпочне роботу 25 вересня.